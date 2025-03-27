Лазерное ружьё для уничтожения дронов впервые продемонстрировали в России

Российские инженеры продемонстрировали на конференции в Санкт-Петербурге образец портативного лазерного ружья. Это устройство предназначено для уничтожения беспилотников на дистанции до 500 метров. Конференция, посвящённая защите гражданских объектов от атак БПЛА, стала площадкой для презентации этой инновационной разработки.

«В настоящее время в России аналогичные изделия находятся в стадии разработки и в зоне СВО не применяются. Мы впервые представили прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения БПЛА», — сказал ТАСС представитель компании-разработчика.

Принцип действия этого оружия основан на использовании направленного лазерного луча, который воздействует на дроны. Лазерный луч вызывает критические повреждения БПЛА, разрушая их корпус, пропеллеры, двигатели, аккумуляторы и другие важные элементы.

Представитель компании-разработчика сообщил, что подобные системы уже используются украинскими военными в зоне боевых действий. Он также отметил необходимость развития и внедрения новых технологий для борьбы с вражескими дронами, которые дополнят уже существующие средства защиты.