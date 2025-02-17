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17 февраля, 13:52

«Панцири» оснастят лазерами

Мантуров: «Панцирь» в ближайшее время оснастят лазерным комплексом

Комплекс «Панцирь». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Комплекс «Панцирь». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» попадёт под улучшение и будет оснащён лазерной установкой. Об этом доложил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

«Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», — сказал он.

Мантуров пояснил, что «Панцирь» чаще всего применяют ВС РФ, однако есть и зарубежные заказы. Комплекс постоянно улучшают, чтобы бороться с дронами противника. Недавно он получил компактные ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Эти ракеты позволяют не использовать более дорогие зенитные управляемые ракеты. По словам первого зампреда правительства, это обновление вызвало дополнительный интерес у иностранных заказчиков.

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» был создан для борьбы с широким спектром целей, включая оперативно-тактические ракеты, и, вероятно, является лучшей системой в своём роде. Он отлично отражает атаки ATACMS.

Николай Рюмин
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