«Панцири» оснастят лазерами
Мантуров: «Панцирь» в ближайшее время оснастят лазерным комплексом
Комплекс «Панцирь». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» попадёт под улучшение и будет оснащён лазерной установкой. Об этом доложил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях выставки IDEX 2025 в ОАЭ.
«Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», — сказал он.
Мантуров пояснил, что «Панцирь» чаще всего применяют ВС РФ, однако есть и зарубежные заказы. Комплекс постоянно улучшают, чтобы бороться с дронами противника. Недавно он получил компактные ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Эти ракеты позволяют не использовать более дорогие зенитные управляемые ракеты. По словам первого зампреда правительства, это обновление вызвало дополнительный интерес у иностранных заказчиков.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» был создан для борьбы с широким спектром целей, включая оперативно-тактические ракеты, и, вероятно, является лучшей системой в своём роде. Он отлично отражает атаки ATACMS.