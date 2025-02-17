«Панцири» оснастят лазерами

Российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» попадёт под улучшение и будет оснащён лазерной установкой. Об этом доложил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

«Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», — сказал он.

Мантуров пояснил, что «Панцирь» чаще всего применяют ВС РФ, однако есть и зарубежные заказы. Комплекс постоянно улучшают, чтобы бороться с дронами противника. Недавно он получил компактные ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Эти ракеты позволяют не использовать более дорогие зенитные управляемые ракеты. По словам первого зампреда правительства, это обновление вызвало дополнительный интерес у иностранных заказчиков.