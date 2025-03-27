Российские зенитчики уничтожили девять дронов ВСУ над двумя регионами за час

Девять украинских беспилотников уничтожены поздним вечером 27 марта над территорией России. Сбить дроны удалось в период с 20:50 до 22:00, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть БПЛА расчёты систем ПВО поразили над Воронежской областью, ещё три — над Брянской. Информация о последствиях падения обломков не приводится.