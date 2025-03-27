Российские зенитчики уничтожили девять дронов ВСУ над двумя регионами за час
Девять украинских беспилотников уничтожены поздним вечером 27 марта над территорией России. Сбить дроны удалось в период с 20:50 до 22:00, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, шесть БПЛА расчёты систем ПВО поразили над Воронежской областью, ещё три — над Брянской. Информация о последствиях падения обломков не приводится.
Ранее стало известно, что украинские боевики начали применять новый ударный беспилотник для атак на Россию. Впрочем, утверждают эксперты, эти дроны без проблем уничтожаются нашими ПВО.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic