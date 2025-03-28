Расчёты ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Россию

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на Россию в ночь на 28 марта. Расчёты зенитных комплексов поразили суммарно 78 беспилотников врага, сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Воронежской областью — 32. Также перехвачены 19 дронов в Саратовской области, 17 — в Курской, шесть — в Белгородской, два — в Липецкой и по одному — в Ростовской и Тамбовской.