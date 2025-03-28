Расчёты ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Россию
Силы ПВО ликвидировали 78 дронов ВСУ над семью регионами России за ночь
Дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на Россию в ночь на 28 марта. Расчёты зенитных комплексов поразили суммарно 78 беспилотников врага, сообщили в Минобороны.
Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Воронежской областью — 32. Также перехвачены 19 дронов в Саратовской области, 17 — в Курской, шесть — в Белгородской, два — в Липецкой и по одному — в Ростовской и Тамбовской.
Днём ранее в Минобороны сообщали, что украинские боевики продолжают совершать атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, несмотря на мораторий. В Госдуме уверены, что Владимир Зеленский лишь сымитировал стремление к миру, а сам тем временем саботирует достигнутые договорённости.
Telegram / Минобороны России