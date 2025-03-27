Владимир Зеленский де-факто «торпедировал» достигнутые договорённости с Россией, отдав приказы об ударах по энергетическим объектам на территории РФ в конце марта. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский фактически саботировал две основные договорённости о перемирии. Речь идёт о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Чёрного моря», — заявил Шеремет, подчеркнув, что бывший комик лишь имитирует стремление к миру.

Парламентарий добавил, что Россия, в отличие от Незалежной, чётко следует своим обязательствам, данным в переговорах с представителями США. Впрочем, если украинская сторона продолжит провокации, Москва оставляет за собой право на жёсткий ответ.