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27 марта, 00:41

Лишь имитирует стремление к миру: Зеленского обвинили в саботаже двух договорённостей с РФ

Шеремет: Приказами об ударах Зеленский саботировал сразу две договорённости с РФ

Владимир Зеленский де-факто «торпедировал» достигнутые договорённости с Россией, отдав приказы об ударах по энергетическим объектам на территории РФ в конце марта. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский фактически саботировал две основные договорённости о перемирии. Речь идёт о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Чёрного моря», — заявил Шеремет, подчеркнув, что бывший комик лишь имитирует стремление к миру.

Парламентарий добавил, что Россия, в отличие от Незалежной, чётко следует своим обязательствам, данным в переговорах с представителями США. Впрочем, если украинская сторона продолжит провокации, Москва оставляет за собой право на жёсткий ответ.

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Генштаб ВСУ отверг обвинения РФ в нарушении моратория на удары по энергообъектам

Ранее аналогичное мнение выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал атаки ВСУ на энергетические объекты в Краснодарском крае саботажем договорённостей. Подобные действия подрывают усилия по стабилизации ситуации, считают в Москве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Антон Голыбин
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