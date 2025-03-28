План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова (Гагарин; UWSG) в целях обеспечения безопасности полётов. Приём и выпуск воздушной гаванью самолётов временно остановлен, сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.