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28 марта, 04:26

План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова (Гагарин; UWSG) в целях обеспечения безопасности полётов. Приём и выпуск воздушной гаванью самолётов временно остановлен, сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.

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Напомним, что этой ночью силы противовоздушной обороны сбили над Энгельсом украинские беспилотники, которые пытались нанести удар по местному НПЗ. Жители сообщили, что слышали не менее четырёх взрывов.

Обложка ©

VK / Международный аэропорт «Гагарин»

Тимур Хингеев
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