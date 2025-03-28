План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова
План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова (Гагарин; UWSG) в целях обеспечения безопасности полётов. Приём и выпуск воздушной гаванью самолётов временно остановлен, сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.
Напомним, что этой ночью силы противовоздушной обороны сбили над Энгельсом украинские беспилотники, которые пытались нанести удар по местному НПЗ. Жители сообщили, что слышали не менее четырёх взрывов.
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