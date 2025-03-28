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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 марта, 03:46

Дроноводы «Омерзительной восьмёрки» сожгли сотни единиц техники ВСУ на Курщине

Дроноводы российской группы «Омерзительная восьмёрка» поразили свыше 200 единиц украинской бронетехники в курском приграничье с августа 2024 года. Главным оружием операторов стали FPV-беспилотники линейки «Ключ», рассказал ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

По его словам, «добычей» российских дроноводов становилась в том числе и техника стран НАТО. Речь идёт, например, об американской БМП Bradley и турецком бронетранспортёре Kirpi.

«Большая им благодарность. Ведь эта заслуга — заслуга не самого дрона, а именно тех людей, операторов, которые стоят за пультом», — заявил Барс ТАСС.

В телефоне ликвидированного в курском приграничье ВСУшника обнаружили странные стримы
В телефоне ликвидированного в курском приграничье ВСУшника обнаружили странные стримы

Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских боевиков в курском приграничье перевалили за 70,3 тысячи военных. Также ВСУ лишились 402 танков, более 2 тысяч бронемашин и свыше 500 орудий.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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