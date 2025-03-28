Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе

Дрон снял на видео схватку между российским бойцом и солдатом ВСУ в окопе. Запись была опубликована в социальных сетях.

Рукопашный бой бойцов ВС РФ и ВСУ. Видео © Соцсети

На кадрах видно, как украинский военнослужащий преследует российского бойца в траншее. После появляются кадры, на которых наш солдат стоит над поверженным соперником. Информация о месте и времени происшествия не предоставлена.