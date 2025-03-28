Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе
Дрон снял на видео схватку между российским бойцом и солдатом ВСУ в окопе. Запись была опубликована в социальных сетях.
Рукопашный бой бойцов ВС РФ и ВСУ. Видео © Соцсети
На кадрах видно, как украинский военнослужащий преследует российского бойца в траншее. После появляются кадры, на которых наш солдат стоит над поверженным соперником. Информация о месте и времени происшествия не предоставлена.
Ранее появилось видео успешной операции на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Военные подорвали трубу, в которой укрывались украинские солдаты, отказавшиеся сдаться. В ходе этой операции были уничтожены 16 военнослужащих ВСУ. Им шесть раз предлагали сложить оружие, но они продолжали оставаться в трубе и мешали работе российских беспилотников.
Соцсети