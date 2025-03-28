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Регион
28 марта, 11:01

Три этажа нор и мины: Российские десантники показали видео из подземного «муравейника» ВСУ

Бойцы ВДВ нашли защищённый минами многоуровневый «муравейник» ВСУ у Часова Яра

Российские десантники обнаружили в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике хорошо оборудованный подземный укрепрайон ВСУ. Как рассказал командир 299-го полка с позывным Нил в интервью телеканалу «Звезда», на территории базы отдыха «Часовоярец» в лесу региона был найден настоящий «муравейник» — трёхуровневое подземелье с множеством комнат и ходов.

«Муравейник» ВСУ. Видео © Телеграм / Zvezdanews

«Первый слой — боевой. Там несли боевое дежурство. Ниже располагалось углубление для ночлега и жизнедеятельности. Третий — для генераторов», — поделился командир 299-го парашютно-десантного полка.

Чтобы добраться до «муравейника», российским бойцам пришлось преодолеть систему обороны ВСУ. Защита укрепрайона была тщательно продумана и включала опорные пункты в трубах пересохшего канала «Северский Донец — Донбасс», а также плотное минирование подходов. Укрепрайон украинские боевики оборудовали ещё в 2017 году — в нём дислоцировались представители штаба объявленной киевскими властями АТО в Донбассе. Теперь «муравейник» ВСУ перешёл России и называется «Шипов лес» по фамилии командира десантников, взявших опорник.

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Ранее стало известно, что инструкторы НАТО сбежали с полигона после обстрела ВС РФ и покинули Украину. Представители западных стран должны были обучать киевские войска применять в бою иностранное вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Ольга Сливченко
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