Российские десантники обнаружили в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике хорошо оборудованный подземный укрепрайон ВСУ. Как рассказал командир 299-го полка с позывным Нил в интервью телеканалу «Звезда», на территории базы отдыха «Часовоярец» в лесу региона был найден настоящий «муравейник» — трёхуровневое подземелье с множеством комнат и ходов.

«Муравейник» ВСУ. Видео © Телеграм / Zvezdanews

«Первый слой — боевой. Там несли боевое дежурство. Ниже располагалось углубление для ночлега и жизнедеятельности. Третий — для генераторов», — поделился командир 299-го парашютно-десантного полка.

Чтобы добраться до «муравейника», российским бойцам пришлось преодолеть систему обороны ВСУ. Защита укрепрайона была тщательно продумана и включала опорные пункты в трубах пересохшего канала «Северский Донец — Донбасс», а также плотное минирование подходов. Укрепрайон украинские боевики оборудовали ещё в 2017 году — в нём дислоцировались представители штаба объявленной киевскими властями АТО в Донбассе. Теперь «муравейник» ВСУ перешёл России и называется «Шипов лес» по фамилии командира десантников, взявших опорник.