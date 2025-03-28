Инструкторы из стран НАТО должны были объяснить украинским войскам некоторые нюансы пользования западным оружием, однако они сбежали с одного из полигонов, когда туда «прилетело» от ВС РФ. После этого они мигом покинули и саму Украину, сообщил бывший солдат ВСУ, переметнувшийся на сторону России, на встрече бойцов отряда имени Максима Кривоноса с иностранными журналистами.

Натовские инструкторы приехали на Украину с пулемётами Browning, американскими гранатомётами МК19 и противотанковыми переносными комплексами NLAW в составе 15 человек. На полигоне они должны были научить украинских солдат со всем этим управляться.

«Но там прилетел один «подарок» со стороны Вооружённых сил Российской Федерации, и они испарились. Ну, то есть, они поняли, что там не шутки, и все убежали домой», — рассказал военный.

Он добавил, что учиться пользоваться привезённым оружием им с сослуживцами пришлось самостоятельно по роликам из YouTube.

Кстати, в отряд имени Максима Кривоноса входят бывшие солдаты ВСУ, которые решили занять сторону России в этом конфликте.