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Регион
28 марта, 09:58

«Подарок» Армии России заставил инструкторов-натовцев сбежать с Украины

Иностранные инструкторы сбежали с Украины после удара ВС РФ по их полигону

Инструкторы из стран НАТО должны были объяснить украинским войскам некоторые нюансы пользования западным оружием, однако они сбежали с одного из полигонов, когда туда «прилетело» от ВС РФ. После этого они мигом покинули и саму Украину, сообщил бывший солдат ВСУ, переметнувшийся на сторону России, на встрече бойцов отряда имени Максима Кривоноса с иностранными журналистами.

Натовские инструкторы приехали на Украину с пулемётами Browning, американскими гранатомётами МК19 и противотанковыми переносными комплексами NLAW в составе 15 человек. На полигоне они должны были научить украинских солдат со всем этим управляться.

«Но там прилетел один «подарок» со стороны Вооружённых сил Российской Федерации, и они испарились. Ну, то есть, они поняли, что там не шутки, и все убежали домой», — рассказал военный.

Он добавил, что учиться пользоваться привезённым оружием им с сослуживцами пришлось самостоятельно по роликам из YouTube.

Кстати, в отряд имени Максима Кривоноса входят бывшие солдаты ВСУ, которые решили занять сторону России в этом конфликте.

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В начале марта Минобороны России рассказывало, что ВС РФ «Искандером» ударили по полигону в Днепропетровской области Украины, где на тот момент тренировались сотни украинских солдат под присмотром иностранных инструкторов. В итоге были ликвидированы около 180 военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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