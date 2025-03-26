Бойцы ВС РФ успешно провели операцию на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие взорвали трубу, в которой прятались отказавшиеся сдаться украинские солдаты. Об этом сообщает RT со ссылкой на замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным Черкес.

Видео с подрывом трубы, в которой сидели отказавшиеся сдаться боевики ВСУ. Видео © RT

В результате операции были ликвидированы 16 солдат ВСУ. Военным шесть раз предлагали сложить оружие. Однако они оставались в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Боец с позывным Декор закинул внутрь трубы противотанковую мину, после чего позицию взяли штурмом. Видео было снято летом прошлого года.

По данным телеканала, операцией руководил командир отряда с позывным Хан. Военный награждён тремя орденами Мужества. Замкомандира отряда Черкес также имеет три ордена Мужества. В боях у Клещеевки он вместе с четырьмя бойцами ВС РФ уничтожил 25 ВСУшников и подбил Bradley.