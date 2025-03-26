Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 14:56
3641

Отказавшихся сдаваться ВСУшников взорвали миной в трубе и сняли на видео

RT: В ДНР взорвали трубу, где сидели отказавшиеся сдаться в плен солдаты ВСУ

Бойцы ВС РФ успешно провели операцию на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие взорвали трубу, в которой прятались отказавшиеся сдаться украинские солдаты. Об этом сообщает RT со ссылкой на замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным Черкес.

Видео с подрывом трубы, в которой сидели отказавшиеся сдаться боевики ВСУ. Видео © RT

В результате операции были ликвидированы 16 солдат ВСУ. Военным шесть раз предлагали сложить оружие. Однако они оставались в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Боец с позывным Декор закинул внутрь трубы противотанковую мину, после чего позицию взяли штурмом. Видео было снято летом прошлого года.

По данным телеканала, операцией руководил командир отряда с позывным Хан. Военный награждён тремя орденами Мужества. Замкомандира отряда Черкес также имеет три ордена Мужества. В боях у Клещеевки он вместе с четырьмя бойцами ВС РФ уничтожил 25 ВСУшников и подбил Bradley.

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тысяч человек
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тысяч человек

Ранее британский наёмник снял на видео обстановку в окопах ВСУ под Суджей перед пленением. В ролике также зафиксированы жалобы иностранных военнослужащих на дорогой Starlink и «безвозвратное одалживание» терминалов украинскими бойцами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar