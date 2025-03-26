Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тысяч человек

За последние сутки потери Вооружённых сил Украины в Курской области превысили 230 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ на брифинге в среду.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник понёс значительные потери, включая более 70 190 военнослужащих, 402 танка и 327 боевых машин пехоты. Также были уничтожены 290 бронетранспортеров и 2 223 боевые бронированные машины. В числе утрат противника — 2 548 автомобилей и 585 артиллерийских орудий. Кроме того, зафиксировано уничтожение 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.