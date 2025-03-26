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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 12:30

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

За последние сутки потери Вооружённых сил Украины в Курской области превысили 230 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ на брифинге в среду.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник понёс значительные потери, включая более 70 190 военнослужащих, 402 танка и 327 боевых машин пехоты. Также были уничтожены 290 бронетранспортеров и 2 223 боевые бронированные машины. В числе утрат противника — 2 548 автомобилей и 585 артиллерийских орудий. Кроме того, зафиксировано уничтожение 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.

Президентская бригада ВСУ получила по зубам в курском приграничье
Президентская бригада ВСУ получила по зубам в курском приграничье

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены тела иностранных наёмников без голов и кистей. ВСУ таким образом пытаются скрыть личности убитых, когда оставляют тела на поле боя.

Марина Фещенко
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