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Регион
28 марта, 23:24

Пожар вспыхнул в промзоне Луганска после атаки БПЛА

Пожар возник после падения обломков дрона в ЛНР. Обложка © Telegram / Луганск 24

Пожар возник после падения обломков дрона в ЛНР. Обложка © Telegram / Луганск 24

Сильный пожар после воздушной атаки БПЛА произошёл в промышленной зоне на северо-востоке Луганска. Огонь возник из-за упавших частей сбитых украинских беспилотников. Силовики ЛНР сообщили, что загорелись складские помещения.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия действуют сотрудники МЧС и экстренных служб.

ВСУ ударили по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали медики
ВСУ ударили по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали медики

Ранее Life.ru рассказывал, что в Лисичанске, в Луганской Народной Республике, в результате ракетного удара ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Также повредило несколько жилых домов и административные здания.

Лия Мурадьян
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