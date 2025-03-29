Пожар вспыхнул в промзоне Луганска после атаки БПЛА

Сильный пожар после воздушной атаки БПЛА произошёл в промышленной зоне на северо-востоке Луганска. Огонь возник из-за упавших частей сбитых украинских беспилотников. Силовики ЛНР сообщили, что загорелись складские помещения.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия действуют сотрудники МЧС и экстренных служб.