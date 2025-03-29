Пожар вспыхнул в промзоне Луганска после атаки БПЛА
Пожар возник после падения обломков дрона в ЛНР. Обложка © Telegram / Луганск 24
Сильный пожар после воздушной атаки БПЛА произошёл в промышленной зоне на северо-востоке Луганска. Огонь возник из-за упавших частей сбитых украинских беспилотников. Силовики ЛНР сообщили, что загорелись складские помещения.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия действуют сотрудники МЧС и экстренных служб.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Лисичанске, в Луганской Народной Республике, в результате ракетного удара ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Также повредило несколько жилых домов и административные здания.