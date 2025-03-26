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Регион
26 марта, 15:17

ВСУ ударили по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали медики

Два человека пострадали от удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Сватове ЛНР

ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи. Обложка © Telegram / Наталия Пащенко

ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи. Обложка © Telegram / Наталия Пащенко

Украинские войска ударили беспилотником по автомобилю скорой помощи в Сватове ЛНР. В результате атаки фельдшер и водитель получили ранения. Об этом доложила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

Машина скорой помощи дымится после удара ВСУ. Видео © Telegram / Наталия Пащенко

«Бригада скорой помощи в Сватове подверглась прицельной атаке со стороны украинских нацистов. Автомобиль скорой помощи попал под обстрел БПЛА прямо на трассе и получил серьёзные повреждения. Фельдшер и водитель были оперативно доставлены в центральную районную больницу города Сватова, их жизни ничего не угрожает», — написала она.

Пащенко добавила, что киевский режим должен ответить за военные преступления против мирного населения.

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Ранее житель Суджи рассказал, что солдаты ВСУ проводили обыски в домах местных жителей в поисках раненых российских военных. По словам мужчины, в его дом вошли с автоматами, но никого не обнаружили. Он добавил, что физическую силу к нему не применяли, однако оказывали психологическое давление.

Николай Рюмин
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