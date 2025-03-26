ВСУ ударили по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали медики

Украинские войска ударили беспилотником по автомобилю скорой помощи в Сватове ЛНР. В результате атаки фельдшер и водитель получили ранения. Об этом доложила глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

Машина скорой помощи дымится после удара ВСУ. Видео © Telegram / Наталия Пащенко

«Бригада скорой помощи в Сватове подверглась прицельной атаке со стороны украинских нацистов. Автомобиль скорой помощи попал под обстрел БПЛА прямо на трассе и получил серьёзные повреждения. Фельдшер и водитель были оперативно доставлены в центральную районную больницу города Сватова, их жизни ничего не угрожает», — написала она.

Пащенко добавила, что киевский режим должен ответить за военные преступления против мирного населения.