Бойцы ВСУ искали раненых российских солдат в домах жителей Суджи
Эвакуированный из Суджи Проценко: ВСУ искали в домах раненых бойцов ВС РФ
Эвакуированный из Суджи Николай Проценко сообщил, что солдаты ВСУ проводили обыски в домах местных жителей в поисках раненых российских солдат. По словам мужчины, в его дом вошли с автоматами, но никого не обнаружили. Проценко добавил, что физическую силу к нему не применяли, однако оказывали психологическое давление.
«Зашли к нам с автоматами, искали раненых солдат. У нас никого не было», — приводит ТАСС слова мужчины.
В первый день оккупации Николая остановили на улице около 30 человек с синими повязками и принудили выйти во двор. Один из них, которого житель Суджи охарактеризовал как высокого мужчину в возрасте 35–37 лет, сказал, что у него есть бронь, и он не должен участвовать в боевых действиях, но решил пойти на фронт ради мести.
Мужчина отметил, что его дом пострадал меньше, чем дома соседей, однако кассетные боеприпасы повредили крышу в нескольких местах, а окна были выбиты. Он также сообщил, что три дня провел без света и газа, находясь под открытым окном.
Ранее сообщалось, что волонтёры попали под обстрел ВСУ во время эвакуации из Суджи двух пенсионеров. Пожилые люди не могли передвигаться самостоятельно. Во время атаки волонтёры прятали стариков под навесами.
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