Бойцы ВСУ искали раненых российских солдат в домах жителей Суджи

Эвакуированный из Суджи Николай Проценко сообщил, что солдаты ВСУ проводили обыски в домах местных жителей в поисках раненых российских солдат. По словам мужчины, в его дом вошли с автоматами, но никого не обнаружили. Проценко добавил, что физическую силу к нему не применяли, однако оказывали психологическое давление.

«Зашли к нам с автоматами, искали раненых солдат. У нас никого не было», — приводит ТАСС слова мужчины.

В первый день оккупации Николая остановили на улице около 30 человек с синими повязками и принудили выйти во двор. Один из них, которого житель Суджи охарактеризовал как высокого мужчину в возрасте 35–37 лет, сказал, что у него есть бронь, и он не должен участвовать в боевых действиях, но решил пойти на фронт ради мести.

Мужчина отметил, что его дом пострадал меньше, чем дома соседей, однако кассетные боеприпасы повредили крышу в нескольких местах, а окна были выбиты. Он также сообщил, что три дня провел без света и газа, находясь под открытым окном.