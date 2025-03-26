Группа украинских солдат, нарисовавшая огромную свастику на одном из домов в курской Судже, жестоко поплатилась за свои «художества». Об этом сообщает телеграм-канал Military Theme Z.

За изображение полутораметровой свастики на одном из зданий в Судже украинские военные заплатили своей жизнью. По меньшей мере двое ВСУшников были уничтожены вблизи места инцидента. Тела солдат сняли на видео. Также есть информация о том, что погибшие, вероятно, были оставлены командованием на границе без шансов на спасение.