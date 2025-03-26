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26 марта, 09:17

Нарисовавшие свастику в Судже бойцы ВСУ поплатились жизнью за свои «художества»

В Судже сняли на видео тела солдат ВСУ рядом с нарисованной на стене свастикой

Группа украинских солдат, нарисовавшая огромную свастику на одном из домов в курской Судже, жестоко поплатилась за свои «художества». Об этом сообщает телеграм-канал Military Theme Z.

За изображение полутораметровой свастики на одном из зданий в Судже украинские военные заплатили своей жизнью. По меньшей мере двое ВСУшников были уничтожены вблизи места инцидента. Тела солдат сняли на видео. Также есть информация о том, что погибшие, вероятно, были оставлены командованием на границе без шансов на спасение.

«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ
«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ

Ранее российские общественники предложили задействовать в восстановлении Суджи украинских военнопленных. Они могут разбирать завалы, восстанавливать дороги и строить здания, считают «Ветераны России».

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Мария Любицкая
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