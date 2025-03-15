«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ

Здание супермаркета «Пятёрочка» в Судже, которое стало настоящей достопримечательностью у боевиков ВСУ в период оккупации города, могут сохранить для напоминания будущим поколениям об испытаниях, что пережили местные жители. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Обсудим, какой из разрушенных и осквернённых врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — отметил чиновник.