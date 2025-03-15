«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ
Здание супермаркета «Пятёрочка» в Судже, которое стало настоящей достопримечательностью у боевиков ВСУ в период оккупации города, могут сохранить для напоминания будущим поколениям об испытаниях, что пережили местные жители. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Обсудим, какой из разрушенных и осквернённых врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — отметил чиновник.
Ранее российские общественники предложили задействовать в восстановлении Суджи украинских военнопленных. Они могут разбирать завалы, восстанавливать дороги и строить здания, считают «Ветераны России».
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