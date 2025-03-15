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15 марта, 20:40

«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ

Здание супермаркета «Пятёрочка» в Судже, которое стало настоящей достопримечательностью у боевиков ВСУ в период оккупации города, могут сохранить для напоминания будущим поколениям об испытаниях, что пережили местные жители. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Обсудим, какой из разрушенных и осквернённых врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — отметил чиновник.

Военкор показал изнутри многострадальную «Пятёрочку» под Суджей
Военкор показал изнутри многострадальную «Пятёрочку» под Суджей

Ранее российские общественники предложили задействовать в восстановлении Суджи украинских военнопленных. Они могут разбирать завалы, восстанавливать дороги и строить здания, считают «Ветераны России».

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / defcon2rebar

Тимур Хингеев
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