Подорвавшегося на мине ВСУ оператора Первого канала доставят на лечение в Москву

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который получил травмы во время работы в зоне боевых действий в приграничной Белгородской области, отправляют на эвакуацию в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжёлое», — приводит РИА «Новости» его слова.

Кузнецов отметил, что пострадавший получил нужную медицинскую помощь от врачей Курской области, которые смогли стабилизировать его состояние. Ответственность за координацию лечения возложена на федеральный Центр медицины катастроф Минздрава РФ.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волков получил тяжёлые травмы и был подключен к аппарату ИВЛ.