«Мы ходили одними фронтовыми дорогами»: Военкор Коц рассказал о погибшей Анне Прокофьевой

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой. В беседе с kp.ru он поделился, что девушке всегда нужно было добраться самых горячих информационных и боевых точек.

В какие-то моменты женщинам-репортёрам запрещали ездить в зону проведения специальной военной операции. Тогда Прокофьева переехала в Белгород, который обстреливали Вооружённые силы Украины (ВСУ). А позже вернулась на фронт: Донбасс, Волчанск, Суджа.

«Мы ходили одними фронтовыми дорогами, но познакомиться не довелось. Встретились только на похоронах военкора «Известий» Семёна Еремина. У гроба друга она произнесла пронзительную речь…» — добавил Коц.

Военкор отметил, что не верит в целенаправленную охоту на фронте на российских журналистов. По его словам, она идёт в тылу, так как на поле боя боевикам сложно предугадать, где именно окажутся репортёры.