«Мы ходили одними фронтовыми дорогами»: Военкор Коц рассказал о погибшей Анне Прокофьевой
Военкор Коц: Анна Прокофьева всегда добиралась до самых горячих боевых точек
Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева
Военный корреспондент Александр Коц рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой. В беседе с kp.ru он поделился, что девушке всегда нужно было добраться самых горячих информационных и боевых точек.
В какие-то моменты женщинам-репортёрам запрещали ездить в зону проведения специальной военной операции. Тогда Прокофьева переехала в Белгород, который обстреливали Вооружённые силы Украины (ВСУ). А позже вернулась на фронт: Донбасс, Волчанск, Суджа.
«Мы ходили одними фронтовыми дорогами, но познакомиться не довелось. Встретились только на похоронах военкора «Известий» Семёна Еремина. У гроба друга она произнесла пронзительную речь…» — добавил Коц.
Военкор отметил, что не верит в целенаправленную охоту на фронте на российских журналистов. По его словам, она идёт в тылу, так как на поле боя боевикам сложно предугадать, где именно окажутся репортёры.
«По всем этим дорогам ежедневно ездят военные. И мы — с ними, прекрасно понимая, что это лотерея. Но это — часть профессии, когда ты выбираешь реальный боевой репортаж, а не иллюстрацию боевых действий в тылу. Первый зачастую менее выразителен визуально. Зато более честен по отношению к твоим героям» — сказал Коц.
Ранее эксперт раскрыл замысел Киева после убийства военкора Прокофьевой. Военный аналитик уверен, что убийства российских журналистов происходят для срыва мирных переговоров по Украине. Напомним, что 35-летняя Анна погибла в Белгородской области при подрыве мины ВСУ. Оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.