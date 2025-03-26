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Регион
26 марта, 12:49

«Мы ходили одними фронтовыми дорогами»: Военкор Коц рассказал о погибшей Анне Прокофьевой

Военкор Коц: Анна Прокофьева всегда добиралась до самых горячих боевых точек

Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева

Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой. В беседе с kp.ru он поделился, что девушке всегда нужно было добраться самых горячих информационных и боевых точек.

В какие-то моменты женщинам-репортёрам запрещали ездить в зону проведения специальной военной операции. Тогда Прокофьева переехала в Белгород, который обстреливали Вооружённые силы Украины (ВСУ). А позже вернулась на фронт: Донбасс, Волчанск, Суджа.

«Мы ходили одними фронтовыми дорогами, но познакомиться не довелось. Встретились только на похоронах военкора «Известий» Семёна Еремина. У гроба друга она произнесла пронзительную речь…» — добавил Коц.

Военкор отметил, что не верит в целенаправленную охоту на фронте на российских журналистов. По его словам, она идёт в тылу, так как на поле боя боевикам сложно предугадать, где именно окажутся репортёры.

«По всем этим дорогам ежедневно ездят военные. И мы — с ними, прекрасно понимая, что это лотерея. Но это — часть профессии, когда ты выбираешь реальный боевой репортаж, а не иллюстрацию боевых действий в тылу. Первый зачастую менее выразителен визуально. Зато более честен по отношению к твоим героям» — сказал Коц.

«Журналист тоже солдат»: Хинштейн выразил соболезнования семье погибшей журналистки Прокофьевой
«Журналист тоже солдат»: Хинштейн выразил соболезнования семье погибшей журналистки Прокофьевой

Ранее эксперт раскрыл замысел Киева после убийства военкора Прокофьевой. Военный аналитик уверен, что убийства российских журналистов происходят для срыва мирных переговоров по Украине. Напомним, что 35-летняя Анна погибла в Белгородской области при подрыве мины ВСУ. Оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Алена Пенчугина
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