Убийства российских журналистов со стороны киевского режима происходят для срыва мирных переговоров по Украине, уверен военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что все эти действия контролируются Великобританией, в том числе и удары по нефтебазам и нефтехранилищам.

Это прежде всего желание сорвать мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины. <...> Это сознательная тактика террора. Природа нынешней Украины и её террористическая суть наглядно проявляются в уничтожении журналистов, как российских, так и зарубежных, которые выезжают в зону боевых действий, чтобы правдиво раскрыть ситуацию. Игорь Коротченко Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

На Украине до сих пор есть политические заключённые. Коротченко считает, что для решения проблемы недостаточно просто заводить уголовные дела. Надо подключать к этому вопросу международные союзы журналистов, чтобы с одной позиции оказывать давление на киевскую власть и требовать ответа на поставленные вопросы от властей Украины.