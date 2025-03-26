«Сознательная тактика террора»: Эксперт раскрыл замысел Киева после убийства военкора Прокофьевой
Аналитик Коротченко: Киев уничтожает журналистов из РФ, чтобы сорвать переговоры
Убийства российских журналистов со стороны киевского режима происходят для срыва мирных переговоров по Украине, уверен военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что все эти действия контролируются Великобританией, в том числе и удары по нефтебазам и нефтехранилищам.
Это прежде всего желание сорвать мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины. <...> Это сознательная тактика террора. Природа нынешней Украины и её террористическая суть наглядно проявляются в уничтожении журналистов, как российских, так и зарубежных, которые выезжают в зону боевых действий, чтобы правдиво раскрыть ситуацию.
На Украине до сих пор есть политические заключённые. Коротченко считает, что для решения проблемы недостаточно просто заводить уголовные дела. Надо подключать к этому вопросу международные союзы журналистов, чтобы с одной позиции оказывать давление на киевскую власть и требовать ответа на поставленные вопросы от властей Украины.
«Очевидно, что необходимо ставить эти вопросы в контактах с американцами, а также нужно обращаться в международные правозащитные организации и журналистские союзы. Украина сознательно и целенаправленно уничтожает журналистов, выслеживая их. Параллельно проводится масштабная практика внутреннего террора в отношении тех, кто представляет угрозу киевскому режиму», — заявил аналитик в интервью Life.ru.
Напомним, накануне при подрыве мины ВСУ в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение, он подключён к ИВЛ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства журналистки.
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