ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, ранив четверых гражданских
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В Лисичанске, расположенном в Луганской Народной Республике, четыре мирных жителя пострадали в результате ракетного удара, осуществленного Вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Сегодня укронацисты снова нанесли подлый удар по нашему мирному городу. В середине дня был произведен ракетный обстрел жилого района Лисичанска,» — отметил он в пятницу в своем телеграм-канале.
В результате этого нападения четыре гражданских лица получили ранения и были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
Кроме того, Пасечник добавил, что несколько жилых домов и административных зданий пострадали от удара. Городские службы активно работают над устранением последствий обстрела.
Ранее активисты Народного фронта попали под обстрел ВСУ при спасении пенсионеров из Суджи. Во время атаки волонтёры прятали инвалидов под навесами. А до этого ВСУ обстреляли машину российского чиновника в ЛНР, пострадал водитель.