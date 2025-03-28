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Регион
28 марта, 16:13

ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, ранив четверых гражданских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Bumble Dee

В Лисичанске, расположенном в Луганской Народной Республике, четыре мирных жителя пострадали в результате ракетного удара, осуществленного Вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня укронацисты снова нанесли подлый удар по нашему мирному городу. В середине дня был произведен ракетный обстрел жилого района Лисичанска,» — отметил он в пятницу в своем телеграм-канале.

В результате этого нападения четыре гражданских лица получили ранения и были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, Пасечник добавил, что несколько жилых домов и административных зданий пострадали от удара. Городские службы активно работают над устранением последствий обстрела.

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Ранее активисты Народного фронта попали под обстрел ВСУ при спасении пенсионеров из Суджи. Во время атаки волонтёры прятали инвалидов под навесами. А до этого ВСУ обстреляли машину российского чиновника в ЛНР, пострадал водитель.

Марина Фещенко
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