В Лисичанске, расположенном в Луганской Народной Республике, четыре мирных жителя пострадали в результате ракетного удара, осуществленного Вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня укронацисты снова нанесли подлый удар по нашему мирному городу. В середине дня был произведен ракетный обстрел жилого района Лисичанска,» — отметил он в пятницу в своем телеграм-канале.

В результате этого нападения четыре гражданских лица получили ранения и были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.