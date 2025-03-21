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21 марта, 07:45

ВСУ обстреляли машину российского чиновника в ЛНР, пострадал водитель

Авто астраханского замминистра ЖКХ Агаева попало под обстрел ВСУ в ЛНР

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Автомобиль заместителя министра ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева был обстрелян силами ВСУ в ЛНР. Чиновник остался невредим, однако его водитель получил ранения и сейчас находится в больнице.

«Агаев не пострадал, ранен только водитель, который сейчас проходит лечение в больнице», — сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Осенью прошлого года Агаев также попал под огонь ВСУ и получил ранения. Тогда его сначала доставили в медицинское учреждение ЛНР, а затем перевезли в больницу в Астрахани, откуда он выписался в декабре. В тот период он находился в командировке, курируя работу восстановительных бригад из Астрахани.

Правительство ЛНР в своем телеграм-канале сообщило, что удар был нанесен дроном-камикадзе ВСУ по рабочим, которые разгружали строительные материалы в Кременной. Водитель автомобиля, получивший серьезные травмы, является сотрудником МинЖКХ Астраханской области и сейчас находится в реанимации.

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Накануне ВСУ при помощи беспилотника атаковали автомобиль депутата Госдумы, главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая. Это произошло неподалёку от линии боевого соприкосновения, куда парламентарий приехал на совещание.

Марина Фещенко
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