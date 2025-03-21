ВСУ обстреляли машину российского чиновника в ЛНР, пострадал водитель

Автомобиль заместителя министра ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева был обстрелян силами ВСУ в ЛНР. Чиновник остался невредим, однако его водитель получил ранения и сейчас находится в больнице.

«Агаев не пострадал, ранен только водитель, который сейчас проходит лечение в больнице», — сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Осенью прошлого года Агаев также попал под огонь ВСУ и получил ранения. Тогда его сначала доставили в медицинское учреждение ЛНР, а затем перевезли в больницу в Астрахани, откуда он выписался в декабре. В тот период он находился в командировке, курируя работу восстановительных бригад из Астрахани.

Правительство ЛНР в своем телеграм-канале сообщило, что удар был нанесен дроном-камикадзе ВСУ по рабочим, которые разгружали строительные материалы в Кременной. Водитель автомобиля, получивший серьезные травмы, является сотрудником МинЖКХ Астраханской области и сейчас находится в реанимации.