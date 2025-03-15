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15 марта, 10:47

Штаты знали, что ВСУ хотят сбросить дрон с отравой на ЛНР, заявили в Госдуме

Депутат Журавлёв: Боевые химикаты, которыми пользуются ВСУ, поставлены из США

Большинство химикатов, которые есть у Вооружённых сил Украины (ВСУ), поставлялись из США целыми эшелонами, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Киев будет использовать их до конца, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населению. А стремление Украины к перемирию можно измерить числом БПЛА, которыми они атакуют РФ.

Наши враги будут использовать всё, что у них есть, — химическое, бактериологическое оружие, чтобы в бессильной злобе нанести нашему мирному населению как можно больший ущерб. Между прочим, большая часть боевых химикатов, которые сейчас есть на вооружении ВСУ, поступили туда с Запада, а если ещё конкретнее — из США. Это целые эшелоны, гружённые цистернами с соответствующими маркировками, так что американцы, которые сейчас изображают миротворцев, прекрасно осведомлены об этом арсенале.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Наши враги будут использовать всё, что у них есть, — химическое, бактериологическое оружие, чтобы в бессильной злобе нанести нашему мирному населению как можно больший ущерб. Между прочим, большая часть боевых химикатов, которые сейчас есть на вооружении ВСУ, поступили туда с Запада, а если ещё конкретнее — из США. Это целые эшелоны, гружённые цистернами с соответствующими маркировками, так что американцы, которые сейчас изображают миротворцев, прекрасно осведомлены об этом арсенале.
Наши враги будут использовать всё, что у них есть, — химическое, бактериологическое оружие, чтобы в бессильной злобе нанести нашему мирному населению как можно больший ущерб. Между прочим, большая часть боевых химикатов, которые сейчас есть на вооружении ВСУ, поступили туда с Запада, а если ещё конкретнее — из США. Это целые эшелоны, гружённые цистернами с соответствующими маркировками, так что американцы, которые сейчас изображают миротворцев, прекрасно осведомлены об этом арсенале.

Журавлёв уверен, что Украина согласовывает с США применение оружия подобного рода. Это значит, что Штаты знали об атаке беспилотника ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом в ЛНР. Когда продолжатся переговоры, этот факт стоит иметь в виду.

Напомним, что сегодня средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в ЛНР. Беспилотник был оснащён химическим боеприпасом. Целью БПЛА, скорее всего, был гражданский объект. Сбитый дрон производства Германии был оснащён самодельной ёмкостью с химическим реактивом и детонатором. Также на нём были украинские надписи.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Полина Никифорова
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