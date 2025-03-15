Штаты знали, что ВСУ хотят сбросить дрон с отравой на ЛНР, заявили в Госдуме
Депутат Журавлёв: Боевые химикаты, которыми пользуются ВСУ, поставлены из США
Большинство химикатов, которые есть у Вооружённых сил Украины (ВСУ), поставлялись из США целыми эшелонами, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Киев будет использовать их до конца, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населению. А стремление Украины к перемирию можно измерить числом БПЛА, которыми они атакуют РФ.
Наши враги будут использовать всё, что у них есть, — химическое, бактериологическое оружие, чтобы в бессильной злобе нанести нашему мирному населению как можно больший ущерб. Между прочим, большая часть боевых химикатов, которые сейчас есть на вооружении ВСУ, поступили туда с Запада, а если ещё конкретнее — из США. Это целые эшелоны, гружённые цистернами с соответствующими маркировками, так что американцы, которые сейчас изображают миротворцев, прекрасно осведомлены об этом арсенале.
Журавлёв уверен, что Украина согласовывает с США применение оружия подобного рода. Это значит, что Штаты знали об атаке беспилотника ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом в ЛНР. Когда продолжатся переговоры, этот факт стоит иметь в виду.
Напомним, что сегодня средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в ЛНР. Беспилотник был оснащён химическим боеприпасом. Целью БПЛА, скорее всего, был гражданский объект. Сбитый дрон производства Германии был оснащён самодельной ёмкостью с химическим реактивом и детонатором. Также на нём были украинские надписи.
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