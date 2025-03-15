Наши враги будут использовать всё, что у них есть, — химическое, бактериологическое оружие, чтобы в бессильной злобе нанести нашему мирному населению как можно больший ущерб. Между прочим, большая часть боевых химикатов, которые сейчас есть на вооружении ВСУ, поступили туда с Запада, а если ещё конкретнее — из США. Это целые эшелоны, гружённые цистернами с соответствующими маркировками, так что американцы, которые сейчас изображают миротворцев, прекрасно осведомлены об этом арсенале.