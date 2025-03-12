В России ещё в 2024 году назвали условия прекращения огня, однако на Западе старательно забывают об этом. Соответствующее заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня ещё в июне 2024 года», — напомнил Христофору в соцсети X.

Он отметил, что западная пресса полностью проигнорировала позицию России. Христофору также указал, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет чёткого плана по завершению украинского конфликта.