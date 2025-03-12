Европейский журналист напомнил, что Россия ещё в прошлом году назвала условия прекращения огня
Журналист Христофору: Россия ещё в 2024 году назвала условия прекращения огня
В России ещё в 2024 году назвали условия прекращения огня, однако на Западе старательно забывают об этом. Соответствующее заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня ещё в июне 2024 года», — напомнил Христофору в соцсети X.
Он отметил, что западная пресса полностью проигнорировала позицию России. Христофору также указал, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет чёткого плана по завершению украинского конфликта.
Напомним, накануне в Джидде в Саудовской Аравии переговоры провели американская и украинская делегации. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Глава Белого дома выразил надежду, что Москва также примет решение о прекращении боевых действий. Тем не менее в РФ сразу заподозрили неладное, ведь такая пауза выгодна только Киеву, потратившему свои ресурсы и жаждущему новой помощи. В Кремле призвали не торопить события.
В июне прошлого года во время выступления в МИД РФ президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Он предложил Киеву вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от планов вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Когда это будет сделано, огонь будет прекращён, заверил президент России. Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Тем не менее украинские власти поспешили отвергнуть предложение.
ТАСС / Алексей Коновалов