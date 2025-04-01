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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 апреля, 09:57

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами ВСУ

ВС РФ за сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах в зоне СВО

Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские войска за прошедшие сутки поразили пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины 9ВСУ) и иностранных наёмников в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах», — указано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Российские военные за сутки оставили ВСУ без аэродромов и складов в 142 районах СВО
Российские военные за сутки оставили ВСУ без аэродромов и складов в 142 районах СВО

А ранее Life.ru писал, что российские военные поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА. По данным Минобороны РФ, удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных специалистов.

Дарья Нарыкова
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