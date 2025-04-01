ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины 9ВСУ) и иностранных наёмников в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах», — указано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.