За последние сутки российские военные силы нанесли удары по военному аэродрому украинских вооруженных сил, а также по цехам, занимающимся производством беспилотных летательных аппаратов, и складам боеприпасов в 147 различных районах. С такой информацией выступило Министерство обороны Российской Федерации.

В их сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России успешно поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, производственные помещения, места запуска БПЛА, а также склады с боеприпасами, вооружением и имуществом ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.