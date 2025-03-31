Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 10:16

Российские силы уничтожили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА

Минобороны: ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА

Российские силы уничтожили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские силы уничтожили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА. Обложка © Life.ru / Шедеврум

За последние сутки российские военные силы нанесли удары по военному аэродрому украинских вооруженных сил, а также по цехам, занимающимся производством беспилотных летательных аппаратов, и складам боеприпасов в 147 различных районах. С такой информацией выступило Министерство обороны Российской Федерации.

В их сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России успешно поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, производственные помещения, места запуска БПЛА, а также склады с боеприпасами, вооружением и имуществом ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что наши бойцы нанесли удар по военной авиабазе «Озёрное» в Житомирской области. Взрывы прогремели в районе трамвайного депо и аэропорта. В этом же направлении находится промзона с цехами, где производят военную продукцию для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по инфраструктуре РФ на фоне «перемирия»
В Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по инфраструктуре РФ на фоне «перемирия»
Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar