Российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром
Лебедев: ВС РФ поразили в Житомирской области военную авиабазу «Озёрное»
Российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по военной авиабазе «Озёрное» в Житомирской области. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«В пригороде поражена авиабаза «Озёрное». Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации», — написал он в своём телеграм-канале.
Лебедев уточнил, что взрывы прогремели в районе трамвайного депо и аэропорта. В этом же направлении находится промзона с цехами, где производят военную продукцию для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины. Ликвидировано до 170 сотрудников и иностранных боевиков. Всего же за сутки наши бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады боеприпасов, предприятия по сборке дронов и места их хранения, а также скопления живой силы и техники врага в 140 районах Украины.