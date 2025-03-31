Российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по военной авиабазе «Озёрное» в Житомирской области. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«В пригороде поражена авиабаза «Озёрное». Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации», — написал он в своём телеграм-канале.

Лебедев уточнил, что взрывы прогремели в районе трамвайного депо и аэропорта. В этом же направлении находится промзона с цехами, где производят военную продукцию для Вооружённых сил Украины (ВСУ).