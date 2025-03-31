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31 марта, 09:26

Российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром

Лебедев: ВС РФ поразили в Житомирской области военную авиабазу «Озёрное»

Российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские ракеты поразили авиабазу ВСУ под Житомиром. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по военной авиабазе «Озёрное» в Житомирской области. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«В пригороде поражена авиабаза «Озёрное». Также там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ использует под пункты временной дислокации», — написал он в своём телеграм-канале.

Лебедев уточнил, что взрывы прогремели в районе трамвайного депо и аэропорта. В этом же направлении находится промзона с цехами, где производят военную продукцию для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Ранее российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины. Ликвидировано до 170 сотрудников и иностранных боевиков. Всего же за сутки наши бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады боеприпасов, предприятия по сборке дронов и места их хранения, а также скопления живой силы и техники врага в 140 районах Украины.

Алена Пенчугина
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