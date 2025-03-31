Новости СВО. Освобождено Запорожье, ВСУ окружают под Константинополем, Зеленский готовится к выборам, 31 марта Штурмовики группы «Восток» освобождают Разлив, новый тактический знак ВСУ, стала известна реакция США на вторжение в Курскую область, когда украинцы пойдут на избирательные участки — дайджест Life.ru. 30 марта, 21:07 Уничтожение опорных пунктов ВСУ в районе Ямполя. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 31 марта

Армия России на Покровском направлении освободила село Запорожье в Донецкой Народной Республике. Оно находится в семи километрах от Днепропетровской области. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что для выхода в соседний регион нашим войскам требуется взять Богдановку, Троицкое и Орехово.

Карта СВО: Российская армия освободила Запорожье в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Южнее у ВСУ тоже проблемы. Сообщается, что ВС РФ ведут бои за Разлив и Богатырь. В первом штурмовики уже в центре населённого пункта. Также наступление идёт на Вольное Поле.

— Если враг не одумается и стремительно не сбежит, бросив свои позиции, то тогда остатки «константинопольской группировки» будут окружены и сотни боевиков ВСУ попадут в плен, — пишет автор канала «Дневник десантника».

В Часовом Яре на технике украинских боевиков заметили новый тактический знак. Машины были уничтожены при попытке атаковать позиции российских войск. Три стрелки в квадрате были нанесены на танки 24-й отдельной механизированной бригады. Возможно, Киев уже бросил в бой свежие силы, готовые наступать на этом участке фронта, что должно затруднить продвижение наших войск к Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску.

Расчёт РСЗО «Град» 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Южная» сорвал доставку боеприпасов на вражеские позиции. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 31 марта

Больше 160 вэсэушников ликвидировано в Курской области за сутки. Удалось уйти живыми боевикам из шестого полка ССУ ГУР Министерства обороны Украины. Они воевали в селе Гуево. По сведениям военного блогера Юрия Подоляки, в этом населённом пункте нашим штурмовикам мешают дроноводы противника. Бои также идут в Олешне, находящейся на границе с Сумской областью, где уже Армия России наступает.

New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что вторжение в российский регион не было согласовано с Вашингтоном. Это подорвало доверие между США и Украиной.

— Они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию, — говорится в статье.

Наступление Армии России

Российская армия готовится наступать в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на украинских чиновников.

— Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти до конца 2025 года, — считает украинский военный аналитик Алексей Гетьман.

В свою очередь командиры ВСУ говорят о том, что Россия усилила разведывательные операции. Кроме того, увеличено количество боеприпасов, находящихся на хранении. Нет проблем и с личным составом. Украинские боевики заявляют, что в радиоперехватах слышат новые позывные, что говорит о пополнении подразделений.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет у себя в социальных сетях, что Россия уже приготовила на Запорожском направлении 70 тысяч военнослужащих с большим количеством бронетехники.

— Ближайшими задачами передовых подразделений ВС РФ на этом участке являются продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сёл Степовое и Щербаки, — предполагает Машовец.

При этом идёт всё больше разговоров о мире. Судя по заявлению российских политиков, для нас является важным освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, но если наступление действительно будет, то список может расшириться.

Зеленский собрался на второй срок

The Economist утверждает, что Владимир Зеленский готовится участвовать в выборах во второй раз. Британское издание сообщает, что главарь киевского режима провёл совещание со своей администрацией, по итогам которого он поручил готовиться к избирательной кампании. О грядущих президентских выборах может стать известно уже в мае. Кроме того, британцы говорят, что граждане Украины смогут прийти на избирательные участки уже этим летом.

— Зеленский попытается застать соперников врасплох, назначив выборы на июль, в надежде, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без соперников. Такой ход пойдёт на пользу не только президенту, — рассказал собеседник The Economist.

Владимир Зеленский, по мнению экс-президента Петра Порошенко*, уже начал готовиться к выборам. Первым шагом было введение санкций против него. Другие оппозиционеры говорят не только о невозможности для многих отдать свой голос или быть избранными, но и о цензуре и пропаганде. В любом случае новому президенту Украины будет непросто, считают британские журналисты.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных