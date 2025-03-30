Элитный 6-ой полк Сил специальных операций (ССО) Украины «Рейнджеры» сбежал из села Гуево в Суджанском районе Курской области, где сейчас идут ожесточённые бои. Таким образом, стрелковые подразделения ВСУ остались без поддержки, сообщил РИА «Новости» источник в группировке российских войск «Север».

«Шестой полк ССО «Рейнджеры» оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения» , — сказал боец.

Этот полк был создан в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО. По сведениям российских военных, командование ВСУ заранее выводит свои «элитные» подразделения с курских земель. «Избранных» военная верхушка не хочет отправлять на линию боевого соприкосновения с наступающей Российской армией.