Пушилин рассказал о телах убитых женщин-штурмовиков ВСУ в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинское командование использует женщин на Красноармейском и Дзержинском направлениях.
«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — приводит комментарий Пушилина агентство РИА «Новости».
Он добавил, что вооружённые формирования Украины перебрасывают разнообразные контингенты, включая женщин.
Как сообщал Life.ru, недавно под Покровском погибло целое подразделение ВСУ, в котором также служили женщины-штурмовики. Их отправил в атаку командир полка Юрий Гаркавый.
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