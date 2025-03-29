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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 марта, 02:03

Пушилин рассказал о телах убитых женщин-штурмовиков ВСУ в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинское командование использует женщин на Красноармейском и Дзержинском направлениях.

«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики»,приводит комментарий Пушилина агентство РИА «Новости».

В зоне СВО ударом БПЛА ликвидировали женщину-оператора дронов ВСУ
В зоне СВО ударом БПЛА ликвидировали женщину-оператора дронов ВСУ

Он добавил, что вооружённые формирования Украины перебрасывают разнообразные контингенты, включая женщин.

Как сообщал Life.ru, недавно под Покровском погибло целое подразделение ВСУ, в котором также служили женщины-штурмовики. Их отправил в атаку командир полка Юрий Гаркавый.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Лия Мурадьян
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