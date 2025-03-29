Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинское командование использует женщин на Красноармейском и Дзержинском направлениях.

«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — приводит комментарий Пушилина агентство РИА «Новости».

Он добавил, что вооружённые формирования Украины перебрасывают разнообразные контингенты, включая женщин.