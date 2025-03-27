Боевые ведьмы: Что известно про элитный женский отряд штурмовиков ВСУ «Скала» Недавно под Покровском при попытке атаковать российские позиции погибло целое подразделение ВСУ, в котором служат женщины-штурмовики. В мясорубку их кинул командир полка Юрий Гаркавый. Что о них известно? 26 марта, 21:15 В ВСУ на штурмы уже идут даже женщины. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / skala_ukraine

Что случилось под Покровском

Недавно под Красноармейском (Покровском) бойцы ВС РФ полностью уничтожили одно из подразделений считающегося элитным 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Личный состав был ликвидирован ударами наших артиллерии и дронов при попытке десантироваться. Позже российские военные осмотрели место, и выяснилось, что среди штурмовиков мужчина был только один — водитель бронемашины, доставивший их на точку высадки, — он тоже погиб.

Покровское направление — один из самых кровопролитных участков фронта, где сейчас идут наиболее ожесточённые бои, поскольку Красноармейск является стратегически важным пунктом в процессе освобождения территории Донецкой Народной Республики. Помимо него сравнимые по тяжести бои идут чуть южнее — в Константинополе. Здесь ВСУ также несут огромные потери в личном составе, и сюда в первой половине марта были также переброшены женские подразделения. Предполагается, они будут участвовать в штурмовых действиях.

Последние события, с одной стороны, лишний раз подтверждают сообщения о значительном дефиците людей в воинских формированиях Незалежной и усилении мобилизации в стране. С другой, говорят о том, что на Украине практически нет работы — судя по украинским сайтам по поиску работы, наиболее «денежные» вакансии размещают именно военные. У того же 425-го полка на подобных ресурсах висят десятки резюме. По откровениям женщин-военнослужащих на страницах «Скалы» в соцсетях, многие из них пришли сюда по контракту.













Откуда взялась «Скала»

425-й отдельный штурмовой полк был сформирован в Днепропетровской области на базе отдельного батальона разведки «Скала» и входит в состав оперативного командования «Восток». На его вооружении стоят американские БМП M2 Bradley и БТР M1117 Armored Security Vehicle, немецкие танки Leopard 1A5 и британские гаубицы М777. Подразделение специализируется на разведке и штурмовых действиях. Бойцы участвовали в боях в Бахмуте, Авдеевке, Изюме и Соледаре.

Похоже, командование полка денег на пиар не жалеет. Аккаунты в соцсетях наполняются контентом практически в ежедневном режиме. Из него можно решить, что служба в «Скале» больше похожа на отдых в санатории — посетителю страниц показывают, как хорошо кормят солдат, насколько разнообразен их досуг: в распоряжении вояк оборудованная музыкальная студия с гитарами и барабанной установкой, спортзал с гантелями и штангами, солдаты часто позируют сидящими в массажных креслах, а в расположение регулярно приезжают разные украинские знаменитости. Недавно, например, свой видеопривет и песню прислал даже некогда известный шансонье Гарик Кричевский.







Кроме того, судя по кадрам видеосъёмки, сюда даже наведывается главком Александр Сырский. На очень плохом украинском он выясняет запросы солдатни и интересуется службой. А ещё подразделение, кажется, опекает бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Осенью прошлого года он демонстрировал боеприпасы, дроны и прочее военное оснащение, которое якобы собрал для «Скалы». Сумма потраченных на это денег, по его словам, составила 1 млн евро. Похоже, слушает внимательно — 425-й полк действительно хорошо оснащён военной техникой.

Почему на Украине ненавидят «Скалу»

Впрочем, всё это не мешает «Скале» быть «проклятым» полком-призраком с чудовищными потерями. Украинский «Фейсбук»** завален сотнями сообщений отчаявшихся родственников, ищущих своих пропавших без вести близких. Полк называют «скалой смерти», «батальоном – билетом в один конец», «скалой – чёрной дырой» и «утилизатором хлопцев». Пользователи соцсети пишут, что, по словам их родственников, служащих в «Скале», бойцы погибают целыми подразделениями, так как на серьёзные задания часто отправляют плохо обученных новобранцев.

Кроме того, описываются случаи, когда вояки 425-го полка бросают своих раненых побратимов на поле боя, и даже есть свидетельства внесудебных казней командирами своих бойцов, отказывающихся выполнять задания.

Отчаявшиеся жёны и матери этих солдат оставляют сообщения под постами украинских военных пропагандистов с требованиями трибунала для командования «Скалы».

Родственники убитых солдат полка требуют трибунала для командира. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергій Лисак

Кто командует «Скалой»

«Скала» — подразделение интересное. В публичном доступе нет данных ни о номере воинской части, ни о точном месте дислокации полка. Нельзя понять, какие госзакупки проводит его командование. Учитывая, что полк получает западное вооружение и его опекает лично Сырский, можно допустить, что для режима Зеленского он очень важен.

При этом интересно, что практически везде в украинском сегменте Интернета название полка употребляется по-русски — «Скала» (по-украински правильно «Скеля»). Это позывной командира 425-го ОШП, подполковника Юрия Гаркавого. Он профессиональный военный, принимавший участие ещё в АТО.

Командир полка Юрий Гаркавый. Фото © meta.ua

Данные о 36-летнем выходце из Кировоградской области Украины в последнее время тщательно ретушируются и вытираются из Интернета. В соцсетях появились десятки фейковых страниц с фотографиями начальника. Возможно, таким образом режим Зеленского пытается уберечь военного от мести родственников погибших подчинённых.

Тем не менее Life.ru выяснил, что командир «Скалы» до недавнего времени жил в Красногвардейском районе Днепропетровска по адресу ул. Рабочая, д. 170, кв. 10. Это один из нескольких широких проспектов города, который ведёт на завод Южмаш.

Его супруга Анна Гаркавая зарегистрирована там же. У пары есть сын. По данным судебных реестров, супруги официально разводились в 2015–2016 годах, однако в соцсетях они демонстрировали семейную идилию и позже.

Гаркавый (в центре с ППШ) воюет в Донбассе ещё с 2015 года. Фото © VK / генерал Лейтенант

Кроме того, сейчас его жена является соучредителем агрофирмы «Зачепивское», работающей в селе Оситняжка Кировоградской области. Изначально она принадлежала родителям вояки Василию и Инне Гаркавым. За последние годы, судя по деловым реестрам, дела у неё идут хорошо — бизнес прирастает десятками гектаров. За 2024 год хозяйство отчиталось о прибыли на сумму около 20 млн рублей по текущему курсу.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов. ** Часть компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов