Расчёт женщин-дроноводов ВСУ уничтожен вместе с командным пунктом в ДНР

Женский расчёт БПЛА Вооружённых сил Украины уничтожен под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцами 6-й мотострелковой дивизии Российской армии. Об этом ТАСС узнал от источника в российских силовых структурах.

Вычислили позиции женского подразделения в ходе воздушной разведки. Сначала российские бойцы вычислили ретранслятор и уничтожили его метким ударом. Затем расчётом занялись FPV-дроны, которые сравняли его с землёй вместе с пунктом управления.