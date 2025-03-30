Расчёт женщин-дроноводов ВСУ уничтожен вместе с командным пунктом в ДНР
Женский расчёт украинских БПЛА уничтожен под Константиновкой ДНР
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Женский расчёт БПЛА Вооружённых сил Украины уничтожен под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцами 6-й мотострелковой дивизии Российской армии. Об этом ТАСС узнал от источника в российских силовых структурах.
«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчёт БПЛА противника из числа женщин», — уточнил инсайдер.
Вычислили позиции женского подразделения в ходе воздушной разведки. Сначала российские бойцы вычислили ретранслятор и уничтожили его метким ударом. Затем расчётом занялись FPV-дроны, которые сравняли его с землёй вместе с пунктом управления.
Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские войска ликвидировали женский штурмовой отряд ВСУ. Иногда в рядах украинской армии их задействуют для управления дронами, однако это был совсем не тот случай. Те женщины были именно пехотинцами-шутрмовиками. Для восполнения своих рядов после истребления десанта «боевых ведьм» ВСУ начали массовую вербовку женщин в тюрьмах Украины.