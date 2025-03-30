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Регион
30 марта, 05:55

Расчёт женщин-дроноводов ВСУ уничтожен вместе с командным пунктом в ДНР

Женский расчёт украинских БПЛА уничтожен под Константиновкой ДНР

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Женский расчёт БПЛА Вооружённых сил Украины уничтожен под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцами 6-й мотострелковой дивизии Российской армии. Об этом ТАСС узнал от источника в российских силовых структурах.

«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчёт БПЛА противника из числа женщин», — уточнил инсайдер.

Вычислили позиции женского подразделения в ходе воздушной разведки. Сначала российские бойцы вычислили ретранслятор и уничтожили его метким ударом. Затем расчётом занялись FPV-дроны, которые сравняли его с землёй вместе с пунктом управления.

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Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские войска ликвидировали женский штурмовой отряд ВСУ. Иногда в рядах украинской армии их задействуют для управления дронами, однако это был совсем не тот случай. Те женщины были именно пехотинцами-шутрмовиками. Для восполнения своих рядов после истребления десанта «боевых ведьм» ВСУ начали массовую вербовку женщин в тюрьмах Украины.

Андрей Бражников
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