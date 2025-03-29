Когда командующим сухопутными войсками ВСУ стал Михаил Драпатый, в рядах украинской армии стали активно появляться новобранцы из женских колоний. Об этом сообщил пленный солдат Константин Харитонов. Его слова передаёт Минобороны России.

По его словам, женщины в военной форме и раньше не были на фронте чем-то невообразимым, но с приходом Драпатого их стали набирать именно из тюрем. Курс подготовки для них длился, как у остальных насильно мобилизованных, всего полтора месяца. Дальше их отправляли на фронт и распределяли по штурмовым отрядам — в качестве «прикормки для пушек».

«В каждое боевое подразделение входило до 8 человек и 2-3 женщины. Средний возраст мужчин 45 лет, женщины были помоложе, 30 где-то. Их заставили, все плохо к этому относились, плохая подготовка», — добавил украинский военнопленный.

Некоторые из мобилизованных женщин даже физически не могли утащить на себе всю экипировку — бронежилет, тысячу патронов к автомату и десяток гранат. Всё это вместе весит около 30 килограммов.