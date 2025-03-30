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Регион
30 марта, 07:51

Прорвавшие границу штурмовики развернули ожесточённые бои с ВСУ за сумскую Басовку

Армия России ведёт ожесточённые бои с ВСУ в курском Гуево и у сумской Басовки

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Подразделения Российской армии ведут ожесточённые бои с ВСУ в Гуево, а также в окрестностях Олешни в Курской области и в районе Басовки Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Ожесточённые боевые действия продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ из Гуево», — сказал собеседник агентства, уточнив, что бои продолжаются как в самом селе под Суджей, так и в его окрестностях.

Российские военные громят врага и в Сумской области. Там в районе приграничной Басовки наши военные выбили ВСУ из опорного пункта и сейчас закрепляются.

Днём ранее российские подразделения, прорвавшиеся из Курской области, освободили Веселовку в Сумской области Украины. Достижение принадлежит 1427-му полку «северян».

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Андрей Бражников
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