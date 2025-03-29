Десант «северян» взял первое село после прорыва в Сумскую область из Суджи

Российские подразделения, прорвавшиеся из Курской области, освободили Веселовку в Сумской области Украины, доложили в Минобороны России в сводке 29 марта. Достижение принадлежит 1427-му полку «северян».

Флаг России в Веселовке. Видео © Телеграм / DIVGEN

«ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — отчитались в МО.