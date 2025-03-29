Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 11:01

Десант «северян» взял первое село после прорыва в Сумскую область из Суджи

Российские бойцы «Севера» освободили Веселовку в Сумской области

Российские подразделения, прорвавшиеся из Курской области, освободили Веселовку в Сумской области Украины, доложили в Минобороны России в сводке 29 марта. Достижение принадлежит 1427-му полку «северян».

Флаг России в Веселовке. Видео © Телеграм / DIVGEN

«ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — отчитались в МО.

Судя по кадрам с поля боя, российские военные водрузили триколор в зачищенном от ВСУ населённом пункте.

Российские десантники зачистили 20 опорников ВСУ и движутся к Сумской области
Российские десантники зачистили 20 опорников ВСУ и движутся к Сумской области

Напомним, 25 марта Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском. А 28 марта ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье.

Обложка ©

Телеграм / DIVGEN

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar