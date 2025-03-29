Десант «северян» взял первое село после прорыва в Сумскую область из Суджи
Российские бойцы «Севера» освободили Веселовку в Сумской области
Российские подразделения, прорвавшиеся из Курской области, освободили Веселовку в Сумской области Украины, доложили в Минобороны России в сводке 29 марта. Достижение принадлежит 1427-му полку «северян».
Флаг России в Веселовке. Видео © Телеграм / DIVGEN
«ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — отчитались в МО.
Судя по кадрам с поля боя, российские военные водрузили триколор в зачищенном от ВСУ населённом пункте.
Напомним, 25 марта Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском. А 28 марта ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье.
Телеграм / DIVGEN