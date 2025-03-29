Минобороны доложило о взятии сразу двух сёл в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье
Подразделения российских войск освободили посёлок Пантелеймоновка в Горловском горсовете Донецкой Народной Республики. Отличились солдаты «Юг доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО 29 марта.
«Освобождён населённый пункт Пантелеймоновка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А в результате активных и решительных боевых действий подразделений группировки войск «Днепр» под контроль взят населённый пункт Щербаки Запорожской области.
Напомним, 25 марта Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, противника из населённого пункта выбила группировка «Днепр». Кроме того, бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском.
Минобороны РФ