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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 марта, 09:40

Минобороны доложило о взятии сразу двух сёл в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье

Подразделения российских войск освободили посёлок Пантелеймоновка в Горловском горсовете Донецкой Народной Республики. Отличились солдаты «Юг доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО 29 марта.

«Освобождён населённый пункт Пантелеймоновка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

А в результате активных и решительных боевых действий подразделений группировки войск «Днепр» под контроль взят населённый пункт Щербаки Запорожской области.

Напомним, 25 марта Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, противника из населённого пункта выбила группировка «Днепр». Кроме того, бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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