«Отдыхают в воронке»: В яму от российской ФАБ угодили сразу два американских «зелёных дракона»

Два американских БТР М113 свалились в воронку от авиационной бомбы в зоне СВО. Фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Воевода Вещает».

«ФАБы с УМПК иногда мажут, конечно. Но получается отличное инженерное сооружение. 2 М113 противника отдыхают в воронке», — говорится в подписи к публикации.

К посту прилагается снимок двух единиц техники, которые лежат на боку в воронке, оставшейся после удара авиабомбы. Неизвестно где именно это случилось, однако автор отмечает, что из-за высокой интенсивности работы «птичек» ВС РФ в этом районе, противник вряд ли достанет бронетранспортёры.