«Отдыхают в воронке»: В яму от российской ФАБ угодили сразу два американских «зелёных дракона»
В зоне СВО два БТР М113 ВСУ свалились в воронку от российской ФАБ
Два БТР М113 лежат в воронке из-под ФАБа в зоне СВО. Обложка © Telegram / Воевода Вещает
Два американских БТР М113 свалились в воронку от авиационной бомбы в зоне СВО. Фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Воевода Вещает».
«ФАБы с УМПК иногда мажут, конечно. Но получается отличное инженерное сооружение. 2 М113 противника отдыхают в воронке», — говорится в подписи к публикации.
К посту прилагается снимок двух единиц техники, которые лежат на боку в воронке, оставшейся после удара авиабомбы. Неизвестно где именно это случилось, однако автор отмечает, что из-за высокой интенсивности работы «птичек» ВС РФ в этом районе, противник вряд ли достанет бронетранспортёры.
Ранее на камеру дрона попала рукопашная схватка в траншее между российским и украинским бойцами. Сперва военнослужащий ВСУ бежал за нашим солдатом, после склейки видно, как они сцепились, а следом — что на земле остался лежать боец с жёлтой повязкой на руке. Такие опознавательные знаки обычно носят украинские военные.