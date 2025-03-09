Российские военные захватили исправную БМП CV90 с мёртвым украинским экипажем

Боевая машина пехоты CV90 шведского производства стала трофеем российских военных в курском приграничье. Техника досталась ВС РФ в почти исправном состоянии, чего не скажешь о её украинском экипаже, сообщил Telegram-канал «Батальон 1».

«Экипаж противника 200 (мёртв. — Прим. Life.ru), техника почти цела, но находится в прямой видимости противника», — гласит пост.