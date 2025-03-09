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Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 23:51

Российские военные захватили исправную БМП CV90 с мёртвым украинским экипажем

Захваченная CV90. Обложка © Telegram / Батальон 1

Захваченная CV90. Обложка © Telegram / Батальон 1

Боевая машина пехоты CV90 шведского производства стала трофеем российских военных в курском приграничье. Техника досталась ВС РФ в почти исправном состоянии, чего не скажешь о её украинском экипаже, сообщил Telegram-канал «Батальон 1».

«Экипаж противника 200 (мёртв. — Прим. Life.ru), техника почти цела, но находится в прямой видимости противника», — гласит пост.

По данным некоторых каналов, CV90 простояла в Глушковском районе Курщины около полугода. Столько же рядом с ней пролежали тела мехвода, командира и наводчика.

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Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль супермаркет «Пятёрочка» в курской Судже, на фоне которой любили фотографироваться украинские боевики. Напомним, что в городе уже начались уличные бои.

Илья Пушкарев
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