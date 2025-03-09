Дрон снял уничтожение колонны ВСУ при попытке боевиков сбежать из Суджи
Появилось видео уничтожения колонны украинской бронетехники, которая попыталась спастись из окружённой Суджи. Кадры с беспилотника опубликовала отдельная диверсионно-штурмовая бригада «Ветераны».
На видео запечатлена колонна из нескольких машин, которая упёрлась в разрушенный мост. Первый удар пришёлся по замыкающему, а затем огонь охватил всю украинскую технику.
Удар по бронетехнике ВСУ в Судже. Видео © Telegram / ОДШБР «Ветераны»
Напомним, что российские войска начали прямое наступление на Суджу в начале марта. В городе уже завязались уличные бои.
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Telegram / ОДШБР «Ветераны»