Дрон снял уничтожение колонны ВСУ при попытке боевиков сбежать из Суджи

Появилось видео уничтожения колонны украинской бронетехники, которая попыталась спастись из окружённой Суджи. Кадры с беспилотника опубликовала отдельная диверсионно-штурмовая бригада «Ветераны».

На видео запечатлена колонна из нескольких машин, которая упёрлась в разрушенный мост. Первый удар пришёлся по замыкающему, а затем огонь охватил всю украинскую технику.