Министерство обороны России сообщило о нанесении удара военнослужащими ВС РФ по пункту временной дислокации 80-й бригады Вооружённых сил Украины, которая отступила из Гоголевки в Суджанском районе Курской области под натиском нашей армии. Российские бойцы поразили их логово в населённом пункте Басы Сумской области Украины с применением беспилотников «Герань-2».