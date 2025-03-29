Рой «Гераней» разнёс логово 80-й бригады ВСУ, которая бежала из Суджи под Сумы зализывать раны
МО: БПЛА «Герань» разгромили пункт дислокации десантников ВСУ в Сумской области
Министерство обороны России сообщило о нанесении удара военнослужащими ВС РФ по пункту временной дислокации 80-й бригады Вооружённых сил Украины, которая отступила из Гоголевки в Суджанском районе Курской области под натиском нашей армии. Российские бойцы поразили их логово в населённом пункте Басы Сумской области Украины с применением беспилотников «Герань-2».
Кадры нанесения удара российскими беспилотниками. Видео © Telegram / Минобороны России
«Беспилотники «Герань-2» поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона 80 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что Российская армия нанесла серию из порядка пяти ударов по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровской области. Взрывы раздавались в подземной части предприятия. Известно, что цеха понесли существенный урон из-за находящихся внутри ракет и компонентов к ним.
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