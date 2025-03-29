Взрывы и густой столб дыма: На родине Зеленского сообщили об ударе «Искандера»

Мониторинговые каналы страны пишут о запуске Российской армией ракеты «Искандер-М» по объектам на малой родине Владимира Зеленского. В городе произошли взрывы, после которых наблюдается сильное задымление. Поражённый объект Вилкул раскрывать не стал.

Ранее стало известно, что по району Днепропетровска на Украине была нанесена серия ударов с применением 12 БПЛА «Герань». Целью атаки стал ресторан Bartolomeo, в котором проходило важное мероприятие ВСУ с участием иностранных военных. Погибли не менее 30 солдат, среди которых, по предварительным данным, могли быть десять офицеров НАТО.