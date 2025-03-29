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Регион
29 марта, 10:31

Взрывы и густой столб дыма: На родине Зеленского сообщили об ударе «Искандера»

Вилкул: ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по Кривому Рогу

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Украинский город Кривой Рог в Днепропетровской области подвергся удару баллистической ракетой, сообщил в соцсетях глава совета обороны города Александр Вилкул.

Мониторинговые каналы страны пишут о запуске Российской армией ракеты «Искандер-М» по объектам на малой родине Владимира Зеленского. В городе произошли взрывы, после которых наблюдается сильное задымление. Поражённый объект Вилкул раскрывать не стал.

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Ранее стало известно, что по району Днепропетровска на Украине была нанесена серия ударов с применением 12 БПЛА «Герань». Целью атаки стал ресторан Bartolomeo, в котором проходило важное мероприятие ВСУ с участием иностранных военных. Погибли не менее 30 солдат, среди которых, по предварительным данным, могли быть десять офицеров НАТО.

Ольга Сливченко
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