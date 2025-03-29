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29 марта, 09:26

Армия России достала под землёй цеха с ракетами завода «Южмаш» на Украине

Подполье: ВС РФ нанесли около пяти ударов по «Южмашу» в Днепропетровской области

Российская армия около пяти раз поразила цеха завода «Южмаш» в Днепропетровской области Украины. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале сообщил, что взрывы происходили в одном из подземных помещений предприятия.

Поскольку цеха понесли существенный урон из-за находящихся внутри ракет и компонентов к ним, работников на следующую смену будут ждать только к понедельнику. Сотрудники завода встревожились, поскольку понедельник, 31 марта, — это последний день, когда они могут продлить бронь от мобилизации.

По данным представителей сопротивления, работники ТЦК могут по окончании рабочего дня подождать их на КПП, чтобы увезти оформляться в качестве участников боевых действий.

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Ранее в городе Мерефа Харьковской области российские войска с помощью беспилотников разнесли на куски нефтеперерабатывающий завод. Перед атакой предприятие работало всего на 10% своей мощности, но теперь это груда камней.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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