Армия России достала под землёй цеха с ракетами завода «Южмаш» на Украине

Российская армия около пяти раз поразила цеха завода «Южмаш» в Днепропетровской области Украины. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале сообщил, что взрывы происходили в одном из подземных помещений предприятия.

Поскольку цеха понесли существенный урон из-за находящихся внутри ракет и компонентов к ним, работников на следующую смену будут ждать только к понедельнику. Сотрудники завода встревожились, поскольку понедельник, 31 марта, — это последний день, когда они могут продлить бронь от мобилизации.

По данным представителей сопротивления, работники ТЦК могут по окончании рабочего дня подождать их на КПП, чтобы увезти оформляться в качестве участников боевых действий.