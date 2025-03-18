Российские дроны сровняли с землёй нефтеперерабатывающий завод под Харьковом

В результате ночного обстрела в городе Мерефа, расположенного в Харьковской области, нефтеперерабатывающий завод был полностью разрушен. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на AES Group.

Согласно информации украинского СМИ, на завод было совершено нападение с использованием примерно 20 дронов. Указывается, что это уже четвёртая атака с 2022 года. Перед последним налётом завод работал всего на десять процентов своей мощности, но теперь он полностью разрушен.