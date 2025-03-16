Российские военные уничтожили известный в Кривом Роге клуб «Святошин», который использовался Вооружёнными силами Украины для различных целей. Жители города выразили благодарность за эту операцию. Официального комментария от Минобороны РФ пока не поступало.

Согласно имеющейся информации, бывший караоке-бар мог использоваться украинскими военными и сотрудниками ТЦК как для отдыха, так и для сборки или хранения БПЛА. Клуб уже давно был закрыт для гражданских лиц.

В местных Telegram-каналах активно обсуждается произошедшее. Жители отмечают, что здание имело сомнительную репутацию. Удар был нанесён в удачное время — после 22:00, когда в городе действует комендантский час, что исключало присутствие мирных граждан внутри помещения.

«Один прилёт пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры, второй — по местному клубу «Святошин», — это такой известный городской гадюшник», — рассказал сайту MK.ru местный житель по имени Алексей.