«Обстановка накалилась»: На охоту против харьковских военкомов вышла «команда мстителей»
Омбудсмен Колесник-Лавинская: Харьковчане собираются в группы и мстят ТЦК
В Харькове и области местные жители начали бороться с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), которые незаконно отправляют мужчин разного возраста и состояния здоровья на фронт. Люди объединяются в группы для мести, поджигают автомобили военкомов и всячески оказывают сопротивление. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребёнка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путём поджога их автотранспортных средств, оказания им вооружённого и физического сопротивления», — заявила омбудсмен.
Колесник-Лавинская подчеркнула, что судьба мужчин, насильно мобилизованных ТЦК, остаётся неизвестной. Из-за этого многие вынуждены прятаться, в то время как женщины пытаются защитить тех, кто оказался в руках военкомов по случайности.
Напомним, что на Украине начался набор новобранцев на контрактную службу для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Всем, кто желает присоединиться к ВСУ, обещают выплатить миллион гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) тремя частями: первую часть сразу, а оставшуюся — в течение срока службы. Контракт заключается на один год, после чего тем, кто выживет, предоставляется отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.
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