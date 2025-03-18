«Обстановка накалилась»: На охоту против харьковских военкомов вышла «‎команда мстителей»

В Харькове и области местные жители начали бороться с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), которые незаконно отправляют мужчин разного возраста и состояния здоровья на фронт. Люди объединяются в группы для мести, поджигают автомобили военкомов и всячески оказывают сопротивление. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребёнка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путём поджога их автотранспортных средств, оказания им вооружённого и физического сопротивления», — заявила омбудсмен.

Колесник-Лавинская подчеркнула, что судьба мужчин, насильно мобилизованных ТЦК, остаётся неизвестной. Из-за этого многие вынуждены прятаться, в то время как женщины пытаются защитить тех, кто оказался в руках военкомов по случайности.