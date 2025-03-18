Сотрудники ТЦК на Украине ради мобилизации стали притворяться девушками на сайтах знакомств
На Украине мужчина пришёл на свидание, где его ждали сотрудники ТЦК
На Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания. О новой уловке сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК – аналог военкомата) пишет местное издание Страна.ua.
Пара нашла друг друга на сайте знакомств. После переписки парень и девушка решили встретиться. Но вместо барышни в назначенном месте мужчину ждали сотрудники военкомата. Он смог сбежать с неудачного свидания, после чего получил с аккаунта девушки сообщение, что его «всё равно найдут».
В местных соцсетях уже опасаются, что ТЦК используют девушек в сервисах онлайн-знакомств как наживку для поиска военнообязанных.
Ранее Life.ru публиковал видео, как украинец пытался отбиться от ТЦК при помощи пистолета в Луцке. Мужчину мобилизовали, несмотря на вооружённое сопротивление.
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