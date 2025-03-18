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18 марта, 00:23

Сотрудники ТЦК на Украине ради мобилизации стали притворяться девушками на сайтах знакомств

На Украине мужчина пришёл на свидание, где его ждали сотрудники ТЦК

На Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания. О новой уловке сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК – аналог военкомата) пишет местное издание Страна.ua.

Пара нашла друг друга на сайте знакомств. После переписки парень и девушка решили встретиться. Но вместо барышни в назначенном месте мужчину ждали сотрудники военкомата. Он смог сбежать с неудачного свидания, после чего получил с аккаунта девушки сообщение, что его «всё равно найдут».

Самого невозмутимого сотрудника ТЦК «прокатили» на капоте Tesla в Днепре. Он не переставал курить всю дорогу
Самого невозмутимого сотрудника ТЦК «прокатили» на капоте Tesla в Днепре. Он не переставал курить всю дорогу

В местных соцсетях уже опасаются, что ТЦК используют девушек в сервисах онлайн-знакомств как наживку для поиска военнообязанных.

Ранее Life.ru публиковал видео, как украинец пытался отбиться от ТЦК при помощи пистолета в Луцке. Мужчину мобилизовали, несмотря на вооружённое сопротивление.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Лия Мурадьян
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