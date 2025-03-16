Пистолет не помог: Украинские военкомы «могилизовали» вооружённого мужчину в Луцке

Житель Луцка пытался избежать насильственной мобилизации при помощи пистолета. Впрочем, оружие не помогло бедолаге отбиться от сотрудников территориального центра комплектования. Кадры отчаянной борьбы с военкомами попали на видео.

На снятых одним из сотрудников кадрах видно, как уклонист направляет на представителей ТЦК оружие и пытается не подпускать их к себе. Периодически он останавливает машины, дабы скрыться от преследователей. Но никто не желает сажать попутчика.

Захват вооружённого уклониста в Луцке. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Волинський обласний ТЦК та СП

«Мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием», — гласит сообщение Волынского областного ТЦК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.