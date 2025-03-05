На Украине военкомы придут в школы: Рада снизит возраст воинского учёта до 14 лет

Парламентарии Верховной рады готовят законопроект, который предусматривает постановку подростков на воинский учёт с 14 лет. Об этом сообщил депутат Максим Саврасов.

По его словам, киевские власти столкнулись с проблемой острой нехватки военных резервов и низкого уровня обучения личного состава, в связи с чем им предстоит решиться на «непопулярный шаг». Кардинальное изменение системы постановки на военный учёт мужского населения страны поможет решить проблему кадров ВСУ, считают авторы инициативы.

«Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учёт они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи», — цитирует Саврасова украинский портал «Антикор».

Также нардепы задумали вернуть форму № 026/о («Медицинская карта ребёнка»), которая позволит хранить все данные о здоровье будущих солдат в учебном заведении.