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10 марта, 14:51

Самого невозмутимого сотрудника ТЦК «прокатили» на капоте Tesla в Днепре. Он не переставал курить всю дорогу

Сотрудник ТЦК в Днепре попал на видео, прокатившись на капоте Tesla

Сотрудника ТЦК прокатили на капоте автомобиля Tesla в Днепре. Необычное видео было снято водителем автомобиля из салона авто.

Сотрудник ТЦК едет на капоте Tesla по Днепру. Видео © VK / Третья мировая война

Стоит отдать должное выдержке военкома: тот не кажется напуганным и вообще похож на человека, который будто ездит так каждый день — он бросает взгляды по сторонам и иногда кивает водителю, мол, «моя остановочка, я готов выйти». В конце ролика, судя по всему, так и происходит — владелец машины тормозит и видео обрывается.

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Работа военкомов Незалежной становится всё опаснее. К примеру, ранее Life.ru рассказывал о том, как 23-летний мужчина напал на сотрудника ТЦК в ходе проверки документов в Сумской области. Сперва он залил военнослужащего слезоточивым газом, а потом нанёс ему удар. После этого буйного молодого человека попытались скрутить украинские силовики, и одному из них очень крепко досталось. Парня задержали, возбудили в его отношении уголовное дело, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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Обложка ©

VK / Третья мировая война

Юрий Лысенко
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