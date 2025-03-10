Самого невозмутимого сотрудника ТЦК «прокатили» на капоте Tesla в Днепре. Он не переставал курить всю дорогу

Стоит отдать должное выдержке военкома: тот не кажется напуганным и вообще похож на человека, который будто ездит так каждый день — он бросает взгляды по сторонам и иногда кивает водителю, мол, «моя остановочка, я готов выйти». В конце ролика, судя по всему, так и происходит — владелец машины тормозит и видео обрывается.

Работа военкомов Незалежной становится всё опаснее. К примеру, ранее Life.ru рассказывал о том, как 23-летний мужчина напал на сотрудника ТЦК в ходе проверки документов в Сумской области. Сперва он залил военнослужащего слезоточивым газом, а потом нанёс ему удар. После этого буйного молодого человека попытались скрутить украинские силовики, и одному из них очень крепко досталось. Парня задержали, возбудили в его отношении уголовное дело, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.