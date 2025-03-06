В Харькове сотрудники ТЦК открыли стрельбу при попытке мобилизовать мужчину
В Харькове сотрудники ТЦК устроили стрельбу и разбили стёкла автомобиля при попытке насильно мобилизовать мужчину. В соцсетях женщина рассказала, что 15 военкомов остановили машину её брата и потребовали документы.
Во время разговора один из сотрудников выстрелил, после чего мужчина сбежал, а военкомы разбили стёкла в автомобиле. Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета.
ТЦК стали настоящим кошмаром для украинских мужчин. При встрече с ним многие спасаются бегством. Ранее Life.ru рассказывал, как один из украинцев при встрече с сотрудниками начал убегать и попал под машину.
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