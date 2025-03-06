В Харькове сотрудники ТЦК открыли стрельбу при попытке мобилизовать мужчину

В Харькове сотрудники ТЦК устроили стрельбу и разбили стёкла автомобиля при попытке насильно мобилизовать мужчину. В соцсетях женщина рассказала, что 15 военкомов остановили машину её брата и потребовали документы.

Во время разговора один из сотрудников выстрелил, после чего мужчина сбежал, а военкомы разбили стёкла в автомобиле. Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета.