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5 марта, 21:38

В Харькове сотрудники ТЦК открыли стрельбу при попытке мобилизовать мужчину

В Харькове сотрудники ТЦК устроили стрельбу и разбили стёкла автомобиля при попытке насильно мобилизовать мужчину. В соцсетях женщина рассказала, что 15 военкомов остановили машину её брата и потребовали документы.

Во время разговора один из сотрудников выстрелил, после чего мужчина сбежал, а военкомы разбили стёкла в автомобиле. Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета.

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ТЦК стали настоящим кошмаром для украинских мужчин. При встрече с ним многие спасаются бегством. Ранее Life.ru рассказывал, как один из украинцев при встрече с сотрудниками начал убегать и попал под машину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Артём Гапоненко
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